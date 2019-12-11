Украинские болельщики мощно поддержали нацгвардейца Маркива на стадионе в Италии: фото

На мачте Лиги чемпионов "Шахтера" с итальянской "Аталантой" украинские болельщики развернули на центральной трибуне огромный баннер в поддержку арестованного в Италии украинского военного Виталия Маркива.

Об этом сообщает военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

На плакате украинцы написали: "L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv" - "Италия, освободи Виталия Маркива!".

"Украина глубоко возмущена приговором итальянского суда гражданину Италии и Украины, добровольцу Нацгвардии Виталию Маркиву, которого без всяких доказательств итальянский суд по заказу российских спецслужб приговорил к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андрея Рокелли, который был убит находясь в рядах банды террористов под Славянском в 2014-м году, и к смерти которого Маркив не имел никакого отношения", - написал Бутусов.

По его словам, свобода Маркиву - это требование справедливости, и требование покончить с позорным влиянием российских спецслужб в итальянской судебной власти.

Как сообщал "Апостроф", украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого приговорили к 24 годам заключения в Италии, обвинив в убийстве итальянского фотографа в зоне АТО на Донбассе, находится в тюрьме строгого режима.