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Нельзя исключать "диверсий": Чубаров сделал тревожное заявление о пропагандистах Путина в Украине

воскресенье, 15 декабря 2019, 16:34
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Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров обратил внимание на интересную деталь в том, что президент Украины Владимир Зеленский, после Нормандского самита, пригласил российских пропагандистов посетить Украину.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Я думаю, что это был порыв, который я немного понимаю. У нас действительно свободная страна, и любые журналисты могут находиться и освещать события в Украине так, как они видят. Но ключевое слово - "журналисты", - считает Чубаров.

По его словам, общество четко понимает, где журналисты, а где - так называемые пропагандисты.

"Ясно, что в первую очередь закричали "пускайте нас" представители тех так называемых СМИ, которые занимаются не только пропагандой, но и внесением в сознание общества вражды, ненависти ко всему украинскому, крымско-татарскому. Ясно, что такие люди не могут допускаться в Украину, потому что смыслом их жизни является нанесение диверсионных ударов по Украине. Зачем приглашать домой человека, который, ты знаешь это, будет гадить в нем намеренно, будет просто ср*ть в нем? Зачем приглашать таких", - задается он вопросом.

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Российские "журналисты" несут вражду и ненависть, их нельзя пускать в Украину - Рефат Чубаров

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