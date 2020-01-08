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Не было связи с диспетчером: появились новые подробности про катастрофу самолета МАУ в небе над Ираном

среда, 08 января 2020, 18:15
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Пилот самолета МАУ, который разбился в Иране, не имел связи с диспетчерами с самого начала полета.

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Об этом рассказал глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает местное издание IRNA.

По его словам, голос пилота был идентифицирован после проверки черного ящика борта. Также иранский чиновник заявил, что экипаж не объявил состояние тревоги.

"Не знаю причину задержки и техническую проблему; причина аварии непонятна и не может быть объявлена до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал он.

Также он подчеркнул, что черный ящик с украинского самолета в ближайшее время передадут иранской авиакомпании, где ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту, и его не будут передавать производителю лайнера - американской компании Boeing.

Абедзаде указал, что в районе катастрофы никаких "угроз не было".

"Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты заявили, что у следствия существует четыре версии авиакатастрофы украинского самолета МАУ, который разбился в Иране, среди которых, в частности, названы техническая неисправность и теракт.

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