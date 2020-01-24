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Появились меткие фотожабы про "появление" смертельного коронавируса в Украине

пятница, 24 января 2020, 09:28
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В сети высмеяли получение посылок из Китая из-за бушующего в стране нового коронавируса 2019-nCoV.

Картинки разместили в социальных сетях.

В интернете пользователи посмеялись с тех, кому должны прийти их покупки с популярного китайского сайта AliExpress. В сети опубликовали меткие фотожабы, связанные с вирусом.

Напомним, медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

Как ранее сообщал "Апостроф", в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, местные жители устраивают потасовки из-за продуктов в супермаркете.

В то же время власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.

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