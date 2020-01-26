Появилась меткая фотожаба на угрозы от коронавируса из Китая

В сети высмеяли получение посылок из Китая из-за смертельного коронавируса 2019-nCoV.

Картинку разместили на ресурсе dtp.kiev.ua.

В интернете пользователи посмеялись с тех, кому должны прийти их покупки с популярного китайского сайта AliExpress. В сети опубликовали меткую фотожабу, связанную со страшным вирусом.

Напомним, медики отмечали, что риска передачи коронавируса при соприкосновении с товарами или посылками, в частности из AliExpress, не выявлено.

Как ранее сообщал "Апостроф", в китайском городе Ухань, где впервые зарегистрировали смертельно опасный коронавирус, местные жители устраивают потасовки из-за продуктов в супермаркете.

В то же время власти Китая ввели запрет для жителей Уханя, где выявили вспышки коронавируса 2019-nCoV, покидать город.