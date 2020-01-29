Появилось видео, снятое внутри новой больницы в Китае для зараженных коронавирусом

В сети появилось видео из первой больницы на 1300 мест для пациентов, зараженных смертельным коронавирусом 2019-nCoV, которую открыли недалеко от китайского города Ухань, где впервые обнаружили зараженного смертельно опасной болезнью.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Больница не уступает по обустройству другим лечебным заведениям Китая и уже полным ходом принимает пациентов. Отметим, что эту больницу широкого профиля должны были окончательно построить на этом месте к маю 2020 года. Однако, пустующие здания достроили и оборудовали ускоренными темпами всего за 48 часов.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученые заявили о создании вакцины против коронавируса.

Подробнее о вирусе читайте в материале "Апострофа": Коронавирус, но не тот: дошел ли "убийца" из Китая до Украины и как спастись.