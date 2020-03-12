Карантин в украинских школах: сети разгневали условия дистанционного обучения, фото

Родители учеников столичных школ, которые закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавируса, недовольны дистанционным обучением.

Об этом сообщает мама школьника Светлана Поддубняк на странице "Родители SOS" в Facebook.

Она опубликовала скриншот с сайта школы 169 в Киеве. Там написаны задания для детей на время карантина.

"Не меняется ничего, из года в год. Учите, детки, все сами!", - отметила Поддубняк.

Также и другие мамы-пользователи сети описали домашние задания для учеников школ.

В интернете прокомментировали ситуацию.

Напомним, в школах Киева, в которых 11 марта был объявлен карантин в связи угрозой распространения коронавируса, оперативно напечатали и расклеили объявления, но в них не упоминается о смертельной болезни.

Отметим, что объявленный с 12 марта в школах и детсадах Киева карантин стал неприятным сюрпризом для родителей маленьких киевлян, которым от этого добавилось забот.

Как сообщал "Апостроф", появилась яркая инфографика, которая наглядно показывает, какие из областей Украины отказались вводить карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19.