Сколько украинцы могут "протянуть" на жестком карантине без зарплат: интересные цифры

В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Gradus, говорится на ее странице в Facebook.

Украинцев спрашивали, на сколько времени хватит их сбережений, учитывая возможность введения жесткого карантина. Почти 60% сообщили, что у них есть запасы примерно на месяц (и меньше).

В частности, около 15% смогут продержаться четыре недели, около 17% опрошенных – две недели. Почти 7% сказали, что их сбережений хватит на несколько дней и меньше.

Еще 16% заявили, что смогут так прожить 1-2 месяца. А от трех месяцев до полугода в условиях жесткого карантина смогут выдержать финансово только 7,5% украинцев.

При этом в Киеве и западных регионах наибольшая доля тех, кто может выдержать жесткий карантин дольше одного месяца. А в восточных областях половина опрошенных в таком режиме смогут продержаться не дольше двух недель.

Как сообщал "Апостроф", во время заседания Кабинета министров 25 марта были принято решение ввести в Украине чрезвычайное положение. Такжев стране продлили карантин.