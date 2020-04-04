Ужесточение карантина в Украине: кого надо бояться нарушителям, кроме полиции

Составлять административные материалы за нарушение правил карантина в Украине могут уполномоченные на это лица органов здравоохранения, санитарно-эпидемиологических станций, исполкомов советов всех уровней.

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Об этом сообщает УНН со ссылкой на слова председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что на заседании с министром внутренних дел Украины Антоном Геращенко обсуждались основные положения постановления Кабинета Министров Украины относительно усиления карантинных мероприятий.

"При этом установлен перечень лиц, нуждающихся в самоизоляции. Это - лица, имевшие контакт с больным COVID-19, больные лица или с подозрением на инфицирование, не требующие госпитализации, люди, достигшие 60-летнего возраста. Самоизолированным лицам (кроме больных коронавирус) при отсутствии опекуна разрешается посещение ближайших мест торговли и выгул домашних животных. Стоит отметить, что срок самоизоляции определяет врач, а контроль за выполнением условий самоизоляции обеспечивают работники Национальной полиции, военнослужащие Нацгвардии и представители других уполномоченных органов", - заявил Клименко.

По его словам, Нацполиция будет осуществлять сопровождение транспортных средств во время транспортировки организованных групп людей в обсервацию. В случае назначения соответствующего обязательства к мобильному приложению Единого государственного веб-портала электронных услуг вносятся данные о личности, место ее самоизоляции и контакты.

"На любые нарушения законодательства мы будем реагировать в пределах компетенции. Я подчеркиваю необходимость полного контроля за соблюдением требований настоящего постановления. Это очень важный вопрос! Если разъяснительная работа, которую мы в течение длительного времени проводим, не приносит результатов, составляйте на правонарушителей админматериалы и направляйте в суд", - отметил глава Нацполиции.

При этом Клименко подчеркнул, что составлять административные материалы за нарушение правил карантина могут не только полицейские.

На фоне усиления карантинных мероприятий, полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии отрабатывать парковые и рекреационные зоны.

"Кроме того, вместе с местной властью будут обеспечивать контроль за соблюдением требований, прописанных в постановлении главного государственного санитарного врача, в случае принятия органами местного самоуправления решения о возобновлении работы рынков", - добавляется в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры.