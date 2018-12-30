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Под Хмельницком грузовик влетел в кафе: есть погибшие

воскресенье, 30 декабря 2018, 13:25

В Хмельницкой области грузовик влетел в здание кафе, три человека погибли и двое получили тяжелые травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 декабря на перекрестке возле села Давыдковцы Хмельницкого района. 38-летний водитель грузовика марки DAF ехал из Одессы в направлении Хмельницкого. На перекрестке транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с дороги на обочину и врезалось в недействующее кафе.

В кабине автомобиля на момент аварии находились пять человек - водитель и четверо пассажиров. Трое из них - водитель и двое мужчин 1990 и 1994 рождения - погибли на месте происшествия. Еще двое мужчин, 1982 и 1994 года рождения, госпитализированы в областную больницу.

Кабина грузовика была настолько сильно повреждена, что спасателям пришлось доставать погибших и пострадавших с помощью специального оборудования.

По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как сообщал "Апостроф", в России столкнулись пассажирский автобус, два бензовоза и легковое авто, погибли шесть человек. А на трассе Киев-Чернигов произошло серьезное ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Позже стало известно, что в аварии погибли трое людей, двое раненых находятся в больнице.

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