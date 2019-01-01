В сети показали скорбь и ненависть холопов "русского мира" на Донбассе

На оккупированному Донбассе умудряются одновременно скорбеть по ликвидированному главарю ДНР Александру Захарченко и ненавидеть его.

Об этом на своей странице в Twitter пишет украинский журналист Денис Казанский.

В частности, он опубликовал скриншот страницы одной из групп, запрещенной в Украине соцсети Вконтакте, где смерть Захарченко назвали "самой тяжелой потерей года".

"ДНРовцы умудряются каким-то образом одновременно изобличать банду Ташкента-Захарченко в воровстве и различных преступлениях, и одновременно скорбить по погибшему главарю этой группировки", - написал журналист.

Тем временем в сети отметили, что на Донбассе признают, что Захарченко вор, но он же их вор, поэтому и скорбят.

Другие пользователи добавили, что так называемым журналистам, подконтрольным боевикам из ДНР, просто не успели подвезти новые методички из Кремля.

Напомним, ранее в Кремле подсчитали, что Захарченко вместе с так называемым министром доходов Александром Тимофеевым похитили или присвоили 24 миллиарда рублей.

Как сообщал "Апостроф", ранее Euronews оскандалилось с некрологом по убитому главарю ДНР.