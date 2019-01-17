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Боевики атаковали ВСУ и понесли крупные потери: названо впечатляющее количество "груза 200"

четверг, 17 января 2019, 08:27

За среду, 16 января, боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня: ответным огнем было уничтожено 10 оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр ООС

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь по позициям украинских войск из ПТРК в районе поселка Троицкое и из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное, а также из гранатометов вблизи населенного пункта Крымское.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции ООС вблизи поселка Чермалык из гранатометов, стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая, из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Невельское.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг стрелял в районе города Авдеевка, дважды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Пески, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Марьинка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Красногоровка.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы (акубаротравмы).

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 16 января десять оккупантов уничтожено и трое получили ранения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", утром в среду, 16 января, боевики на Донбассе обстреляли грузовик с украинскими военными: ранения получили десять бойцов.

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