Под Черкассами произошло серьезное ДТП с фурой: опубликовано видео

Под Черкассами произошло серьезное ДТП с участием фуры и легкового автомобиля, в результате чего легковушку выбросило за пределы трассы и смяло.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Серьезное ДТП под Черкассами, возле Золотоноши. Предварительно, из-за погодных условий, столкнулись фура и легковушка. Авто получили сильные механические повреждения. О пострадавших информации нет. Ожидают патрульную полицию. Что стало причиной ДТП - выяснит следствие", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 24 января, произошло серьезное ДТП с переворотом с участием многотонного грузовика.

И 23 января на Обуховской трассе под Киевом произошла авария, вследствие которой три человека погибли.

Также во вторник, 22 января, в Киеве столкнулись два автомобиля: по предварительной информации, двое человек погибло.

Кроме того, под Киевом на Гостомельской трассе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Помимо этого, нетрезвый иностранец попал под троллейбус в Киеве.