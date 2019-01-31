Громкий скандал с задержанием СБУшника и военного набрал новые обороты

В ООС отрицают задержание командира части, а также заявили, что "ни один из командиров частей Вооруженных сил Украины в этом деле не фигурирует". Однако эта информация оказалась недостоверной.

Об этом сообщает журналистка Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

О том, что никакого командира части не задерживали рассказал руководитель военной прокуратуры ООС Олег Цицак.

"Проводим несложный поиск в Едином реестре судебных решений и видим: Олег Цицак для чего-то врет. Задержанный 18 января командир части А3029, то есть 8 отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр, был отпущен судом под личное обязательство с условием не покидать территорию военной части", - написала Решетилова.

Она отметила, что его на поруки взял кто-то из заместителей Зубанича.

"Если порыться по постановлениях суда по этому делу, то можно нарыть еще много интересного. Например, что в начале производства речь идет о военнослужащих 10 бригады, и ни о каком 8 батальоне упоминаний нету. Ну и самое интересное сейчас все-таки: почему же нам врет Военная прокуратура объединенных сил?", - подытожила журналистка.

Также о данной ситуации написала и журналистка Татьяна Заровная.

"Командир в зоне ООС и офицер военной контрразведки СБУ попались на взятке. Историю замяли б, но.. "И не надо сводных мобильных групп, и не испугались следователи, что свои же накроют градом. И не рассказывали, что это невозможно, так как в контрабанде замазаны все. А просто взяли и задержали. Ясно, что сейчас начнется сильное давление и крики "героев сливают", ясно, что любимчика президента будут всячески отмазывать", - написала Ольга Решетилова. После чего на нее налетела стая порохоботов-стервятников под управлением неопалимого "Феникса" из Николаева. Журналист ошиблась насчет фамилии фигуранта и извинилась. Но стая придворных блогеров "работала" по ней с другой целью: замолчать совместное зарабатывание на войне представителей воюющих сторон. Сами думайте - зачем оно им всем надо и почему", - написала она.

Как сообщал "Апостроф", на взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного Управления Нацполиции в Харьковской области.