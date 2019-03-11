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В Донецке найден мертвым боевик "Боксер": подозревают курсантов ФСБ

понедельник, 11 марта 2019, 05:39

В сети рассказали о смерти боевика на Донбассе - его нашли повешенным.

Об этом сообщает блогер Влад Борода на своей станице в Twitter.

"А вот и еще одна жертва курсантов))) у них начинает получаться!))) На Гвардейке (Донецк - ред.) нашли повешенным Олега его знали под кличкой, "Боксер". Ждем кто следующий?))) Говорят дела давно минувших дней...", - написал он.

В происшествии Влад Борода подозревает курсантов ФСБ, так как ранее, 25 февраля, они были причастны к взрыву авто в Макеевке, когда пострадал старший оперуполномоченный СКР Ленинського РВ Донецького МУ майор милиции Леоненко.

"Как оказалось,то просто курсанты ФСБ решили потренироваться. Вот мне непонятно,почему таких безруких берут в ФСБ?", - написал блогер.

Как сообщал "Апостроф", 9 марта военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил на Северодонецком направлении задержали боевика ЛНР.

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