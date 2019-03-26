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В Украине принято беспрецедентное решение по девушке-копу за издевательство над мужчиной

вторник, 26 марта 2019, 18:02

Суд вынес резонансное решение по одной из фигуранток скандала вокруг видео с издевательствами патрульных над мужчиной в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Уточняется, что бывшая полицейская "превысила служебные полномочия, безосновательно применив к мужчине навеселе насилие".

В связи с этим, женщину осудили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года. Также осужденную лишили специального звания "лейтенант полиции".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве полиция устроила хамские разборки с драматургом.

Также под Киевом полицейские попали в серьезный скандал из-за задержанного, который замерз насмерть.

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