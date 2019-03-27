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Офицер ВСУ показал видео смертельного удара по зачищенному боевиками селу на Донбассе

среда, 27 марта 2019, 11:57

Вооруженные силы Украины ответили на систематические обстрелы боевиков так называемой ЛНР на Донбассе и нанесли им ощутимые потери.

Об этом сообщает в своем Telegram канале блогер и офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"На одной из позиции в районе населенного пункта Золотое на Луганщине, представители российско-оккупационных войск систематически провоцировали воинов ОС обстрелами из разных видов вооружения, в большинстве случаев запрещенных Минскими соглашениями", – пишет Штефан.

По его словам, в результате "адекватного ответа на провокации оккупантов", военнослужащие 54 ОМБр при поддержке боевой группы К-2 уничтожили позицию боевиков. Было ликвидировано трое противников, еще 4 ранены.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети появилась трогательная история 21-летнего бойца ВСУ Егора Коновалова родом из Луганской области, который потерял ногу на войне с оккупантами.

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Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

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