Молодая одесситка сколотила банду торговцев смертью: опубликованы фото и видео

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суббота, 13 апреля 2019, 16:27

Правоохранители Одессы разоблачили банду наркопреступников.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сотрудники органов Нацполиции поймали пятерых участников банды, которая распространяли психотропные вещества на территории города. В состав группы входили лица от 24 до 37 лет. Координировала их действия 28-летняя жительница Одессы.

Полицейские провели ряд обысков по месту жительства злоумышленников. У преступников изъяли наркотические средства на общую сумму около миллиона гривен. Также обнаружили и специальные устройства для употребления наркотиков, упаковочный материал, электронные весы, оружие, средства мобильной связи с клиентской базой, банковские карточки и записные книжки с адресами и данными клиентов.

Все материалы изъяли и направили на экспертизу. Также по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал "Апостроф", в центре Киева группа активистов привязала к столбу молодого парня, который признался им в том, что торгует наркотиками.

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