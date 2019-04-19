Настоятель собора Парижской Богоматери назвал вероятную причину пожара

Настоятель Собора Парижской Богоматери рассказал, что возможной причиной пожара в храме мог стать компьютерный сбой.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, выступая на встрече с местным бизнесом, не стал уточнять, о какой именно компьютерной системе идет речь, однако отметил, что "мы сможем выяснить, что случилось, через два или три месяца".

В то же время следователи заявили, что причина может быть в коротком замыкании.

Напомним, масштабный пожар в столице Франции, Париже, в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери, произошел 16 апреля.

Как ранее сообщал "Апостроф", собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля.