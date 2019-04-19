RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

22:03
Исторические дебаты на "Олимпийском": опубликованы яркие фото
21:35
Настоятель собора Парижской Богоматери назвал вероятную причину пожара
21:11
На коленях перед Путиным: в сети отреагировали яркой фотожабой на дебаты Зеленского и Порошенко
21:05
Катя Осадчая и Регина Тодоренко появились в одинаковых платьях
20:40
Дебаты на "Олимпийском": о чем говорили Порошенко и Зеленский
20:03
Под Одессой произошло смертельное ЧП с подростком: подробности
19:49
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": прямая видеотрансляция
19:34
Не кот в мешке: Порошенко ответил Зеленскому на дебатах
19:18
Я - результат ваших ошибок: как Зеленский выступил на дебатах с Порошенко
18:57
Дебаты Порошенко и Зеленского: что происходит вокруг "Олимпийского", эксклюзивные фото
18:35
Мэра города под Киевом обвинили в подкупе на выборах: подробности
18:24
В России бойко торгуют военной техникой: фото и расценки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Настоятель собора Парижской Богоматери назвал вероятную причину пожара

пятница, 19 апреля 2019, 21:35
переглянути новину українською

Настоятель Собора Парижской Богоматери рассказал, что возможной причиной пожара в храме мог стать компьютерный сбой.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, выступая на встрече с местным бизнесом, не стал уточнять, о какой именно компьютерной системе идет речь, однако отметил, что "мы сможем выяснить, что случилось, через два или три месяца".

В то же время следователи заявили, что причина может быть в коротком замыкании.

Напомним, масштабный пожар в столице Франции, Париже, в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери, произошел 16 апреля.

Как ранее сообщал "Апостроф", собор Парижской Богоматери может закрыться для посетителей на пять-шесть лет в связи с восстановительными работами из-за пожара 15 апреля.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: