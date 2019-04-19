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Суд Киева принял решение по мажору-убийце ребенка: подробности

пятница, 19 апреля 2019, 17:58
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Столичный суд по представлению прокуратуры города Киева продлил срок содержания под стражей водителю Кириллу Островскому, который совершил смертельный наезд на девочку, а потом скрылся.

Об этом сообщают УНН, ссылаясь на слова пресс-секретаря прокурора Киева Надежды Максимец.

По ходатайству столичной прокуратуры водителю внедорожника Hummer, который 24 июля 2018 года насмерть сбил девочку на бульваре Леси Украинский, продлен арест на 60 дней.

Такое решение на заседании в четверг, 18 апреля, принял Печерский райсуд Киева, который рассматривает обвинительный акт в отношении водителя.

Суд рассмотрел ходатайство и удовлетворил требования прокурора и продлил срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 16.06.2019 года без определения альтернативы.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на 16 февраля в Киеве автомобиль BMW X5 M протаранил Lanos, который загорелся с женщиной внутри. Стало известно, кто отец виновника аварии и детали о нем.

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