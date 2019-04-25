Украинские военные поймали на Донбассе диверсанта-неудачника: фото

Украинские военные задержали на Донбассе боевика-неудачника, который готовил диверсии.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

Как отмечается, житель Донецка Сергей Д., 1977 года рождения, был задержан около полудня 24 апреля. Как оказалось, он с 2016 года проходил "службу" в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск.

Во время допроса стало известно, что боевика отправили в тыл украинских военных в район населенного пункта Новомихайловка Донецкой области, для подготовки и проведения диверсий.

Боевик признался, что его задача состояла, в частности, в сборе разведданных о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных сил Украины, системы их защиты и охраны.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине задержали диверсантов Кремля, которые устроили резонансные теракты.