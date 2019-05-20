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Главарю боевиков ДНР устроили странную встречу с серым кардиналом Путина: фото

понедельник, 20 мая 2019, 08:37
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В воскресенье, 19 мая, помощник президента России Владислав Сурков и главарь боевиков ДНР Денис Пушилин встретились в Ростове-на-Дону во время турнира по смешанным единоборствам (ММА).

Об этом сообщают СМИ боевиков.

Отмечается, что на Суркове был надет шарф футбольного клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что турнир по смешанным единоборствам (ММА) в российском Ростове-на-Дону прошел при поддержке главы "ДНР".

В сети тут же высмеяли это мероприятие. Блогер под ником Necro Mancer задался вопросом, в чем же именно заключалась поддержка Пушилина. Пользователи не преминули ответить в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее "серый кардинал" Путина засветился с российскими наемниками ДНР-ЛНР.

Также Сурков заявил, что "политическая машина Путина" будет определять лицо России на ближайший век.

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