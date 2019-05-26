​Минус четыре: стало известно о новых крупных потерях боевиков на Донбассе

В результате попадания мины бойцов ВСУ в блиндаж боевиков ДНР, были ликвидированы четыре оккупанта.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

Согласно данным, 25 мая в с. Васильевка, в следствие попадания мины в блиндаж, были ликвидированы боевики НВФ Даниил Ковалев, Влад Котляров, и еще два их "собрата".

Сообщается, что Ковалев и Котляров, оба 1998 года, были лучшими друзьями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевик НВФ Владимир Яковенко по кличке "Амбал", о смерти которого сообщалось в СМИ, был ликвидирован вследствие минометного обстрела.

Ранее в сети показали видео ликвидации ВСУ на Донбассе кадрового российского военного, командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь".