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​Минус четыре: стало известно о новых крупных потерях боевиков на Донбассе

воскресенье, 26 мая 2019, 21:59
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В результате попадания мины бойцов ВСУ в блиндаж боевиков ДНР, были ликвидированы четыре оккупанта.

Об этом сообщил офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Facebook.

Согласно данным, 25 мая в с. Васильевка, в следствие попадания мины в блиндаж, были ликвидированы боевики НВФ Даниил Ковалев, Влад Котляров, и еще два их "собрата".

Сообщается, что Ковалев и Котляров, оба 1998 года, были лучшими друзьями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевик НВФ Владимир Яковенко по кличке "Амбал", о смерти которого сообщалось в СМИ, был ликвидирован вследствие минометного обстрела.

Ранее в сети показали видео ликвидации ВСУ на Донбассе кадрового российского военного, командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова с позывным "Лунь".

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