RU  UA  EN

вторник, 4 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 июня

22:15
Зеленский в ЕС высказался о ПриватБанке и идее дефолта
22:05
Кличко сделал неожиданное заявление по выборам и Саакашвили: видео
21:52
Ликвидация УПЦ (КП) в Украине: ПЦУ опубликовала видеофакт
21:27
Подробности по новым подозреваемым в деле об убийстве 5-летнего мальчика
21:25
Легендарный украинский клуб не сумел обыграть команду из села в битве за выживание: видеообзор
21:10
Безнаказанность убивает: онлайн трансляция протестов из-за убийства Кирилла Тлявова
21:06
По Киеву новая волна минирований: кому досталось в этот раз
20:57
"Карпаты" не смогли выиграть первую битву за выживание
20:53
Политологи высказались о шансах "партии мэров" на выборах в Раду
20:45
Появилось видео самоликвидации боевиков на Донбассе
20:29
Убийство ребенка полицейскими: правозащитники рассказали о последствиях
20:09
Раде предложили наказывать жителей Донбасса за паспорт РФ: в чем суть
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Минус 11 кг за 2 недели: опубликована эффективная летняя диета

вторник, 04 июня 2019, 02:28
переглянути новину українською

Появилась эффективная яичная диета, которая способна помочь скинуть 11 килограмм за две недели.

Об этом сообщает medmafia.ru.

Человеческий организм нуждается в большом количестве калорий. Если мы на некоторое время уменьшаем потребление питательных веществ, мы можем нанести вред своему организму, ослабить обмен веществ и повысить риск серьезных заболеваний. Яйца содержат белок и множество питательных веществ. Этот продукт обеспечивает организм необходимыми витаминами.

К тому же, ка утверждают специалисты, для ускорения метаболизма нужно перестать употреблять вредную пищу в течение некоторого периода времени.

Меню на 2 недели:

1-я неделя:

Понедельник.

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: 2 ломтика хлеба и фрукты
  • Ужин: вареная курица и салат.

    • Вторник:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: вареная курица и зеленый салат
  • Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца

    • Среда:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: 1 помидор, 1 кусочек хлеба с нежирным сыром
  • Ужин: вареная курица и салат.

    • Четверг:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: фрукты
  • Ужин: вареная курица.

    • Пятница:

  • Завтрак: 2 яйца, сваренные вкрутую
  • Обед: 2 вареных яйца и тушенные овощи
  • Ужин: рыба на гриле и салат.

    • Суббота:

  • Завтрак: 2 яйца, сваренные вкрутую
  • Обед: фрукты
  • Ужин: тушеная курица и салат.

    • Воскресенье:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: салат из помидоров и тушеные овощи с курицей
  • Ужин: тушеные овощи.

    • 2-я неделя:

    Понедельник:

  • Завтрак: 2 яйца вкрутую
  • Обед: салат и курица
  • Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца.

    • Вторник:

  • Завтрак: 2 яйца вкрутую,
  • Обед: 2 вареных яйца и тушеные овощи.
  • Ужин: салат и рыба на гриле.

    • Среда:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: вареная курица и салат
  • Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца

    • Четверг:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: тушеные овощи, 2 вареных яйца и нежирный сыр
  • Ужин: тушеная курица и салат.

    • Пятница:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: салат из тунца
  • Ужин: 2 яйца вкрутую и салат.

    • Суббота:

  • Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты
  • Обед: вареная курица и салат
  • Ужин: фрукты.

    • Воскресенье:

  • Завтрак: 2 яйца вкрутую
  • Обед и ужин: тушеные овощи и тушеная курица.
    • Как сообщал "Апостроф", острый красный перец может помочь в борьбе с лишним весом, поскольку его добавление в пищу поможет более длительное время чувствовать себя сытым.

    Фотовзгляд

    Все галереи
    Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

    Новости партнеров

    Загрузка...

    Читайте также

    Убийство 5-летнего ребенка: топ-5 громких преступлений полиции за последние 5 лет

    Почему мы теряем военных на Донбассе: две главные причины

    Референдум о мире с Россией: в чем опасность инициативы Зеленского

    У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

    Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
    подняться наверх
    Политика
    Бизнес
    Экономика
    Общество
    Спорт
    Мир
    Апостроф TV

    © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

    Разработка сайта: