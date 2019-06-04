​Минус 11 кг за 2 недели: опубликована эффективная летняя диета

Появилась эффективная яичная диета, которая способна помочь скинуть 11 килограмм за две недели.
Об этом сообщает medmafia.ru.
Человеческий организм нуждается в большом количестве калорий. Если мы на некоторое время уменьшаем потребление питательных веществ, мы можем нанести вред своему организму, ослабить обмен веществ и повысить риск серьезных заболеваний. Яйца содержат белок и множество питательных веществ. Этот продукт обеспечивает организм необходимыми витаминами.
К тому же, ка утверждают специалисты, для ускорения метаболизма нужно перестать употреблять вредную пищу в течение некоторого периода времени.
Меню на 2 недели:
1-я неделя:
Понедельник. Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: 2 ломтика хлеба и фрукты Ужин: вареная курица и салат.
Вторник: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: вареная курица и зеленый салат Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца
Среда: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: 1 помидор, 1 кусочек хлеба с нежирным сыром Ужин: вареная курица и салат.
Четверг: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: фрукты Ужин: вареная курица.
Пятница: Завтрак: 2 яйца, сваренные вкрутую Обед: 2 вареных яйца и тушенные овощи Ужин: рыба на гриле и салат.
Суббота: Завтрак: 2 яйца, сваренные вкрутую Обед: фрукты Ужин: тушеная курица и салат.
Воскресенье: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: салат из помидоров и тушеные овощи с курицей Ужин: тушеные овощи.
2-я неделя:
Понедельник: Завтрак: 2 яйца вкрутую Обед: салат и курица Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца.
Вторник: Завтрак: 2 яйца вкрутую, Обед: 2 вареных яйца и тушеные овощи. Ужин: салат и рыба на гриле.
Среда: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: вареная курица и салат Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца
Четверг: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: тушеные овощи, 2 вареных яйца и нежирный сыр Ужин: тушеная курица и салат.
Пятница: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: салат из тунца Ужин: 2 яйца вкрутую и салат.
Суббота: Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты Обед: вареная курица и салат Ужин: фрукты.
Воскресенье: Завтрак: 2 яйца вкрутую Обед и ужин: тушеные овощи и тушеная курица. Как сообщал "Апостроф", острый красный перец может помочь в борьбе с лишним весом, поскольку его добавление в пищу поможет более длительное время чувствовать себя сытым.