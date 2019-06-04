​Минус 11 кг за 2 недели: опубликована эффективная летняя диета

Появилась эффективная яичная диета, которая способна помочь скинуть 11 килограмм за две недели.

Об этом сообщает medmafia.ru.

Человеческий организм нуждается в большом количестве калорий. Если мы на некоторое время уменьшаем потребление питательных веществ, мы можем нанести вред своему организму, ослабить обмен веществ и повысить риск серьезных заболеваний. Яйца содержат белок и множество питательных веществ. Этот продукт обеспечивает организм необходимыми витаминами.

К тому же, ка утверждают специалисты, для ускорения метаболизма нужно перестать употреблять вредную пищу в течение некоторого периода времени.

Меню на 2 недели:

1-я неделя:

Понедельник.

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: 2 ломтика хлеба и фрукты

Ужин: вареная курица и салат.

Вторник:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: вареная курица и зеленый салат

Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца

Среда:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: 1 помидор, 1 кусочек хлеба с нежирным сыром

Ужин: вареная курица и салат.

Четверг:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: фрукты

Ужин: вареная курица.

Пятница:

Завтрак: 2 яйца, сваренные вкрутую

Обед: 2 вареных яйца и тушенные овощи

Ужин: рыба на гриле и салат.

Суббота:

Завтрак: 2 яйца, сваренные вкрутую

Обед: фрукты

Ужин: тушеная курица и салат.

Воскресенье:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: салат из помидоров и тушеные овощи с курицей

Ужин: тушеные овощи.

2-я неделя:

Понедельник:

Завтрак: 2 яйца вкрутую

Обед: салат и курица

Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца.

Вторник:

Завтрак: 2 яйца вкрутую,

Обед: 2 вареных яйца и тушеные овощи.

Ужин: салат и рыба на гриле.

Среда:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: вареная курица и салат

Ужин: апельсин, салат и 2 вареных яйца

Четверг:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: тушеные овощи, 2 вареных яйца и нежирный сыр

Ужин: тушеная курица и салат.

Пятница:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: салат из тунца

Ужин: 2 яйца вкрутую и салат.

Суббота:

Завтрак: 2 вареных яйца и фрукты

Обед: вареная курица и салат

Ужин: фрукты.

Воскресенье:

Завтрак: 2 яйца вкрутую

Обед и ужин: тушеные овощи и тушеная курица.

Как сообщал "Апостроф",

острый красный перец может

, поскольку его добавление в пищу поможет более длительное время чувствовать себя сытым.