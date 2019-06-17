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Залило кислотой: на химзаводе под Днепром произошло жуткое ЧП

понедельник, 17 июня 2019, 23:05
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В воскресенье, 16 июня, в городе Каменское Днепропетровской области на предприятии "ДнепрАзот" произошел несчастный случай – во время работы одну из сотрудниц залило серной кислотой.

Об этом сообщает "Информатор".

Как сообщается, инцидент произошел накануне вечером. Пострадала 40-летняя женщина.

"Предварительно, у аппарата по неизвестным причинам сорвались шланги, внутри которых была серная кислота. Вещество попало на лицо, грудь, руки и предплечья женщины", – говорится в сообщении.

Пострадавшую сотрудницу немедленно доставили в городскую больницу скорой помощи. Предварительно, у женщины ожоги 1-й и 2-й степени.

В пресс-службе предприятия отметили, что "ДнепрАзот" возьмет на себя все затраты на лечение и реабилитацию женщины.

Кроме того, сейчас на заводе проводятся проверки. Выясняется, что стало причиной несчастного случая и были ли соблюдены работницей все инструкции при выполнении производственно-технических работ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Николаеве на праздновании дня рождения 5-летний ребенок получил ожоги после того, как аниматоры в качестве развлечения вылили ему на руки жидкий азот.

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