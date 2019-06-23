Украинский чиновник вляпался в скандал из-за концлагеря для ЛГБТ

Заммэра Сум Максим Галицкий попал в громкий скандал из-за высказываний про участников Марша равенства "Киев прайд 2019".

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко на своей странице в Facebook.

"Один из заместителей Сумского городского головы накануне проведения Марша равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества на своей странице в Facebook выразил свое видение этого события, в частности, отметил, что хотел бы видеть таких лиц в концлагерях", - написала она.

Она также уточнила, что сведения в ЕРДР внесены 23 июня по ч. 1 ст. 161 УК Украины - умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их убеждениями.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция поймала банду преступников, которые пытались устроить провокации во время Марша равенства. Всего были задержаны девять человек. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.

Также появилось видео нападения на участников Киев прайд 2019.

Кроме того, в сети показали забавное фото с митинга противников "Киев прайд 2019".

Помимо этого, стало известно, сколько украинских ЛГБТ-военных пришли на Марш равенства в Киеве.

К тому же, появились детали сорвавшейся провокации против Марша равенства.