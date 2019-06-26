Что скажет Зеленский? В сети раскрыли новую "зраду" Запада по Донбассу

В интернете заговорили о новой "зраде" Запада по Донбассу после того, как в среду, 26 июня, украинские военные покинули позиции, которые расположены перед пунктом пропуска Станица Луганская в рамках отвода сил.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил журналист Дмитрий Крапивенко.

"Я с очень достоверных дипломатических кругов знаю, как долбили Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко, - "Апостроф") этим разведением войск в Станице Луганской. Плохой авторитарный и коррумпированный Порох не поддавался давлению честных, прозрачных и принципиальных западных политиков, которым нужна была "история успеха" на Донбассе, и они видели ее именно в разведении в Станице", - отметил он.

По словам Крапивенко, Порошенко упрекали, что Украина не хочет выполнять Минских соглашений, а поэтому Запад не может давить на Россию.

"Теперь, когда наши войска отвели, кто гарантирует, что сепары не продвинутся вперед? И что скажет на это Запад? Забеспокоится и осудит? А Зе (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) что скажет? Большое спасибо?" - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе.

Между тем, глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин объяснил, кто виновен в провале в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).