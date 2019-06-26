RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

18:16
Разведение сторон в Станице Луганской: опубликовано оперативное видео
18:00
В сеть слили пикантное видео, записанное Зеленским для Коломойского
17:49
У оккупантов произошло смертельное ЧП во время учений в Крыму
17:41
Украина испортила России возвращение в ПАСЕ: что произошло
17:38
Уимблдон неожиданно покинул лучший теннисист Украины
17:24
Рада должна рассмотреть вопрос возврата России в ПАСЕ и обратиться к партнерам в Европе - Яценюк
17:16
Опубликована страшная статистика смерти детей на дорогах Украины
17:08
"Оппозиционная платформа - За жизнь" наращивает голоса, а "Слуга народа" их теряет - опрос
17:07
Что скажет Зеленский? В сети раскрыли новую "зраду" Запада по Донбассу
17:00
Гороскоп на завтра: Весы станут лидерами, а Рыбам придется оправдываться
17:00
Названа причина масштабных обысков у украинских военных
16:58
София Ротару бесплатно выступит в Киеве: мнения в сети разделились
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что скажет Зеленский? В сети раскрыли новую "зраду" Запада по Донбассу

среда, 26 июня 2019, 17:07
переглянути новину українською

В интернете заговорили о новой "зраде" Запада по Донбассу после того, как в среду, 26 июня, украинские военные покинули позиции, которые расположены перед пунктом пропуска Станица Луганская в рамках отвода сил.

Соответствующий пост на своей странице в Facebook разместил журналист Дмитрий Крапивенко.

"Я с очень достоверных дипломатических кругов знаю, как долбили Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко, - "Апостроф") этим разведением войск в Станице Луганской. Плохой авторитарный и коррумпированный Порох не поддавался давлению честных, прозрачных и принципиальных западных политиков, которым нужна была "история успеха" на Донбассе, и они видели ее именно в разведении в Станице", - отметил он.

По словам Крапивенко, Порошенко упрекали, что Украина не хочет выполнять Минских соглашений, а поэтому Запад не может давить на Россию.

"Теперь, когда наши войска отвели, кто гарантирует, что сепары не продвинутся вперед? И что скажет на это Запад? Забеспокоится и осудит? А Зе (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) что скажет? Большое спасибо?" - подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно, как Запад хочет закончить войну на Донбассе.

Между тем, глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин объяснил, кто виновен в провале в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Что приготовил Путин для Украины - американский генерал назвал главные угрозы

Активное наступление на Донбассе будет стоить Украине жизней десятков тысяч военных - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: