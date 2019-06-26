Суд в Киеве взялся за новое украинское правописание: в сети требуют больше треша

В Окружном административном суде Киева заявили, что проведут подготовительное заседание по делу об обжаловании новой редакции украинского правописания в четверг, 27 июня.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, рассмотрение дела по иску Кабинету министров Украины будет происходить по правилам общего искового производства. В суде напоминают, что в суд обратилась истица в интересах своей дочери - ученицы 7-го класса.

Отмечается, что среди требований иска - признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров Украины №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания".

Истица утверждает, что Кабмин действовал вне своих полномочий и не принял во внимание реального состояния развития украинского языка.

Уточняется, что подготовительное заседание проведет судья Наталья Клименчук.

На заявление суда бурно отреагировали в сети. В частности, пользователи припомнили, что Окружной административный суд известен своими скандальными решениями, только недавно он принял постановление отменить решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве, и предположили, чем суд займется дальше.

Как сообщал "Апостроф", ранее были обнародованы нововведенные правила украинского правописания.