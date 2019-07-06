Зеленский "устроил" коллапс во Львове: соцсети взбудоражили подробности и фото

В субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом во Львов, на что бурно отреагировали в сети, в частности, обвинив главу государства в коллапсе в аэропорту, хотя вскоре это опровергли.

Так, украинский менеджер-экономист, бывший министр экономического развития и торговли Павел Шеремета на своей странице в Facebook заявил, что из-за посадки борта №1 с Зеленским пассажиров рейса Киев - Львов высадили не в главном, а в старом терминале Львовского международного аэропорта имени Данила Галицкого.

Однако вскоре выяснилось, что внутренние рeйсы тeпeрь прилетают в старый тeрминал Львовского аэропорта, о чем объявили еще в июне.

Тем не менее, пост Шереметы вызвал активно обсуждении в сети. В частности, многие припомнили, что Зеленский обещал продать борт №1, но так и не сделал этого.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в Канаде сфотографировался с сотрудницей полиции с фамилией Зелена.

Кроме того, в пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады - Торонто.