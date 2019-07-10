RU  UA  EN

пятница, 12 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

12 июля

12:30
​В США подготовили новый финансовый удар по России
11:35
​Россия внесла в "черный список" знаменитую организацию украинцев: появилась реакция МИДа
10:13
​Евро перешагнул отметку в 29 гривен: свежий курс от НБУ

11 июля

19:28
В Украине подешевеет газ для населения: названа сумма
17:03
​Украина покинула топ стран по темпам инфляции: опубликована интересная инфографика
09:25
​Доллар и евро неожиданно подорожали: актуальный курс от НБУ

10 июля

23:36
Названа первая зарплата и.о. главы СБУ Баканова
11:14
Зеленский устроил чистки в таможне: названа причина
10:14
​Чего украинцы ожидают от Зеленского в первые 100 дней: опрос
09:12
​Что происходит с долларом и евро: свежий курс от НБУ
06:55
Появилась первая реакция Нацбанка на скандал вокруг купюры в 1000 гривен

9 июля

19:33
​Еще одного чиновника "Укрзализныци" подозревают в крупных хищениях
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Арест известного блогера из Украины в Иране: как все закончилось

среда, 10 июля 2019, 22:04
переглянути новину українською

Украинский тревел-блогер Артемий Сурин, который совершал кругосветное путешествие, но был задержан и арестован в Иране по обвинениям в шпионаже, освобожден.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"На свободе!! Поверил в это только сейчас, покинув территорию Ирана. Закончился этот ад. Тюрьма, допросы, судилища, бесправие, унижения. Закончилось все. Главное, что хочу сказать – я не нарушил закон. Я был невиновен. Именно это спасло, но и этого недостаточно в той стране", - отметил Сурин.

По словам блогера, его освобождением занималось украинское посольство. Так, Сурина на дипломатической машине вывезли из Ирана в Азербайджан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Швеции арестовали участника украинского Atlas Weekend 2019, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky.

Кроме того, в Украине задержали военного шпиона из России.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: