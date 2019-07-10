Арест известного блогера из Украины в Иране: как все закончилось

Украинский тревел-блогер Артемий Сурин, который совершал кругосветное путешествие, но был задержан и арестован в Иране по обвинениям в шпионаже, освобожден.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"На свободе!! Поверил в это только сейчас, покинув территорию Ирана. Закончился этот ад. Тюрьма, допросы, судилища, бесправие, унижения. Закончилось все. Главное, что хочу сказать – я не нарушил закон. Я был невиновен. Именно это спасло, но и этого недостаточно в той стране", - отметил Сурин.

По словам блогера, его освобождением занималось украинское посольство. Так, Сурина на дипломатической машине вывезли из Ирана в Азербайджан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Швеции арестовали участника украинского Atlas Weekend 2019, хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky.

Кроме того, в Украине задержали военного шпиона из России.