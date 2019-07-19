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Welcome to Ukraine, школота: Забужко поставила сеть на уши метким диагнозом Украине

пятница, 19 июля 2019, 22:47
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Известная украинская писательница Оксана Забужко поставила меткий диагноз Украине в контексте грядущих парламентских выборов, чем взбудоражила пользователей сети.

Соответствующий пост размещен на ее странице в Facebook.

Так, Забужко сначала поделилась публикацией, в которой речь идет о неком Петровиче в Киеве, который выгнал со "своего" места политических агитаторов, а после объяснила ее суть.

По словам писательницы, ключевой является фраза мужчины: "Здесь слугам не место, здесь паны торгуют".

"Браво. Welcome to Ukraine, школота. Это - в точку, в самый архетипчик… До 20-го века включительно эта дихотомия (деление на подклассы, - "Апостроф") существовала, хотя и формулировалась несколько иначе, но мое поколение еще помнит, как это произносилось стариками: "хозяин" (с уважением) и "батрак" (с презрением)", - отметила Забужко.

Она добавила, что традиционный украинский идеал - быть "хозяином", но исторически сложилось так, что "пришли заградотряды, расстреляли "панов"-"хозяев" и сделали всех, кто выжил, "батраками", aka "cлугамы". За три поколения многие к этому привыкли, а многим еще и понравилось.

"Поэтому, повторю еще раз и еще, я не брошу камень в свой народ, как бы он не голосовал на выборах. Для этого я слишком хорошо понимаю, что с ним делали последние 100 лет и, кстати, продолжают делать… Чудо - это то, что нашим убийцам так и не удалось истребить "Петровичей". И что "Петровичей", как становится все очевиднее с каждым годом, в стране не так уж и мало. А это, в свою очередь, означает, что мы еще запануем, братья, в своей сторонке. Непременно", - подытожила писательница.

Ранее "Апостроф" рассказывал, как будет выглядеть бюллетень на досрочных парламентских выборах в Украине и какие партии попали в список.

Также стало известно, что 17 июля Шестой апелляционный суд разрешил народному депутату Александру Онищенко участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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