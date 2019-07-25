В Киеве задержали наглых воровок, "работавших" на вокзале: фото

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали наглых "воровок", которые промышляли на железнодорожном вокзале.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, злоумышленниц поймали на "горячем" - сразу после совершения кражи кошелька на эскалаторе.

"Будем надеяться, что на этот раз преступники получат реальное наказание", - сказано в сообщении.

В то же время в комментариях отмечают, что подобные преступления в Киеве - не редкость, и часто злоумышленники остаются ненаказанными.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Ранее в Киеве воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Также в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева.