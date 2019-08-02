Готовь на небе крутую вечеринку: в сети волна скорби из-за гибели в Киеве известного диджея

В субботу, 2 августа, в Киеве состоится прощание с диджеем Александром Лисогором (Gabber), который погиб в аварии: сеть накрыла волна скорби.

Пользователи интернета высказывают соболезнования из-за потери.

Напомним, что Александр Лисогор погиб в аварии на своем мотоцикле 1 августа. На проспекте Победы, в районе станции метро "Святошино" его "подрезал" автомобиль. Он упал с двухколесного транспорта и его переехала машина. Gabber получил тяжелые травмы и скончался в больнице на операционном столе.

Друзья, близкие и поклонники творчества диджея в сети поделились его фотографиями и опубликовали теплые слова о Саше. Его вспоминают как позитивного и доброго человека.

Как сообщал "Апостроф", в ночь на среду, 31 июля, в Ирпене, Киевской области, водитель мотоцикла не заметил бетонный блок на дороге и на скорости врезался в него.