Начались странности: появились новые детали резонансного ДТП с тещей Притулы

Не смотря на обещания, никто из семьи тещи шоумена Сергея Притулы Лилии Сопельник даже не поинтересовался состоянием здоровья матери и ребенка.

Об этом сообщает издание "Вести".

Также семья артиста не предлагала пострадавшим финансовой помощи для их лечения.

"Виновница ДТП не интересуется ни состоянием потерпевших, ни ходом лечения. Никто не предлагал помощь", - рассказал адвокат семьи потерпевших Юрий Сухов.

Более того, уже стали распространяться слухи, что у Лилии мог быть приступ, поскольку у нее чуть ли не болезнь Паркинсона.

"Сейчас среди соседей ее родственники распространяют информацию, что ногу схватила судорога, и она не могла ее убрать с педали газа", - утверждает сосед Сопельников Шамиль Алибасов.

По словам автолюбителей, причиной наезда могла стать невнимательность. Скорее всего, она просто перепутала передачи на автоматической коробке - вместо D переключила на R. Но так ли это, можно будет разобраться только путем экспертиз.

"Мы уже написали ходатайство о проведении ряда экспертиз. Но сегодня мы ни одного документа по ДТП не видели. Даже внезапная судорога не освобождает водителя от ответственности. Если у нее есть заболевание, по которому она категорически не должна садиться за руль, а она села, тогда она еще и нарушила ПДД, и в ее действиях была повышенная опасность для окружающих - это все равно, что сесть за руль пьяным", - отметил адвокат.

Кроме этого, как подчеркивает Сухов, уже начались странности. Следователь не оповестил ни пострадавших, ни сторону защиты о том, какое подозрение вручено, когда будет избираться мера пресечения.

"Суд прошел без нашего ведома. Нам не дали возможность изложить свою позицию. Сейчас мы готовим апелляцию на решение суда по поводу домашнего ареста только на ночь. Мы считаем, что для нее надо выбрать круглосуточный арест с ношением браслета", - подчеркнул адвокат.

Как сообщал "Апостроф", стала известна информация о Лилии Сопельник - теще знаменитого телеведущего Сергея Притулы.