RU  UA  EN

воскресенье, 15 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

15 сентября

02:29
Присела отдохнуть: эпатажная модель из Днепра поделилась новым эротическим фото
01:32
Попался в руки народу: появилась жесткая карикатура на Путина

14 сентября

23:59
В России картофель "убил" четыре человека
23:50
16-летний футболист принес "Барселоне" разгромную победу в чемпионате: видео
23:35
Под Одессой произошло огненное ЧП с маленьким ребенком
23:10
Немножко русопатии: в Одессе передали "послание" водителю авто на номерах РФ
22:37
Киев вошел в топ-50 городов мира в интересном рейтинге
22:14
Юбилей и новые судьи: как на Х-фактор 10 прошел 1 выпуск нового сезона
22:07
Пожар на берегу Днепра в Киеве: новые детали и фото
21:54
Оля Полякова расплакалась в первом выпуске нового Х-фактора: кто растрогал судью шоу
21:39
Зеленский с женой пообедали в кругу звезд мирового кино: сеть впечатлили фото
21:30
Команда Зинченко перед битвой с "Шахтером" позорно проиграла в чемпионате: видео
Все новости

Под Одессой произошло огненное ЧП с маленьким ребенком

суббота, 14 сентября 2019, 23:35
переглянути новину українською

В субботу, 14 сентября, в Одесской области 5-летний мальчик погиб в загоревшемся стоге сена.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на информацию полиции.

Трагедия произошла в одном из сел Болградского района. По предварительным данным, мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от своего дома. У ребенка оказалась зажигалка, которую он поджигал, в результате чего произошло возгорание.

Испугавшись, сестра побежала к матери, которая находилась в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу. Потушив пожар, спасатели обнаружили в сене тело мальчика.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: