Под Одессой произошло огненное ЧП с маленьким ребенком

В субботу, 14 сентября, в Одесской области 5-летний мальчик погиб в загоревшемся стоге сена.

Об этом сообщает информагентство УНИАН, ссылаясь на информацию полиции.

Трагедия произошла в одном из сел Болградского района. По предварительным данным, мальчик играл со своей 7-летней сестрой в стоге сена неподалеку от своего дома. У ребенка оказалась зажигалка, которую он поджигал, в результате чего произошло возгорание.

Испугавшись, сестра побежала к матери, которая находилась в доме. Женщина сразу позвонила в пожарную службу. Потушив пожар, спасатели обнаружили в сене тело мальчика.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 14 сентября, неподалеку от Киева, в селе Новые Петровцы разгорелся масштабный пожар.