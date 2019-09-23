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В Киеве произошло странное похищение: объявлен план "перехват"

понедельник, 23 сентября 2019, 18:08
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Полиция в Киеве разыскивает фургон Mitsubishi с похищенным человеком в багажнике.

В полицию поступило сообщение, что в Киеве возле отделения "Новой почты" на улице Закревского, 87 был избит мужчина, которого в последствии засунули в багажник автомобиля и увезли. Инцидент якобы случился в понедельник, 23 сентября, около 16:20.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

По информации заявителя, который был слегка нетрезв и лишь недавно проснулся, его знакомого неизвестные закинули в багажник фургона Mitsubishi камуфляжного цвета с номером АА 8986 ХХ. Однако, мужчина, обратившийся в полицию, предположил, что, возможно, данный инцидент ему только приснился. За несколько часов до похищения между ним и его знакомым произошел конфликт.

Правоохранители объявили в городе оперативный план "Перехват". Вместе с тем на заявителя был составлен админпротокол по статье 178 (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде).

Раньше "Апостроф" сообщал, что в киевском в парке "Орленок" неадекватный мужчина пытался похитить ребенка на глазах матери.

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