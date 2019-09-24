Масштабное ДТП на трассе под Киевом: появились новые фото и заявление полиции

Во вторник, 24 сентября, в Киевской области произошла авария с участием шести транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП случилось утром на трассе в направлении села Княжичи. Там фура въехала в легковушку, водитель которого погиб на месте от полученных травм. А дальше столкнулись еще четыре авто, в одном из которых пострадал пассажир - его доставили в больницу.

Отмечают, что ночью эта дорога была перекрыта из-за возгорания торфяников, что привело к плохой видимости. Однако к утру трассу открыли для проезда автомобилей.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 сентября в Днепре водитель авто на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб и погиб.