В Китае автобус с людьми на скорости влетел в фуру, погибли десятки людей: фото с места

В Китае столкнулись пассажирский автобус и фура, в результате чего погибли около 40 людей.

Об этом сообщают в Telegram-канале Hue.

Трагедия произошла в районе города Исин. Там столкнулись автобус с 69 пассажирами в салоне и фура. Общественный транспорт внезапно выехал на встречную полосу и влетел в грузовик.

Вследствие аварии погибли 36 человек, а также еще много раненых. Пострадавших доставили в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии.

Причиной ДТП называют лопнувшее колесо у автобуса. Детали трагедии устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 28 сентября в Черкасской области столкнулись автобус и фура, в результате чего пострадали пять человек.

Как стало известно позже, пострадавшие в смертельном ДТП находятся в тяжелом состоянии.