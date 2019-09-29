В Китае автобус с людьми на скорости влетел в фуру, погибли десятки людей: фото с места

В Китае столкнулись пассажирский автобус и фура, в результате чего погибли около 40 людей.
Об этом сообщают в Telegram-канале Hue.
Трагедия произошла в районе города Исин. Там столкнулись автобус с 69 пассажирами в салоне и фура. Общественный транспорт внезапно выехал на встречную полосу и влетел в грузовик.
Вследствие аварии погибли 36 человек, а также еще много раненых. Пострадавших доставили в больницу, девять из них находятся в тяжелом состоянии.
Причиной ДТП называют лопнувшее колесо у автобуса. Детали трагедии устанавливаются.
Как сообщал "Апостроф", 28 сентября в Черкасской области столкнулись автобус и фура, в результате чего пострадали пять человек.
Как стало известно позже, пострадавшие в смертельном ДТП находятся в тяжелом состоянии.