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Авария с самолетом в Одессе привела к массовым задержкам рейсов: свежие фото и детали

пятница, 22 ноября 2019, 14:26
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В аэропорту Одессы произошла задержка рейсов из-за аварийной посадки самолета Turkish Airlines 21 ноября.

Об этом сообщает издание "Думская".

Специалисты отметили, что виной ЧП стала погодная ситуация. Из-за сильного ветра турецкие летчики не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания. Потом они повторили попытку, которая привела к повреждению передней стойки шасси.

По предварительным данным инцидент произошел так: борт TC-JGZ заходил на посадку со штатно-выпущенной механизацией крыла. После касания полосы основными стойками он еще был управляем, но в этот момент случился резкий порыв ветра, и его потянуло немного влево. При касании полосы передней стойкой она не выдержала боковой нагрузки и подломилась. Передняя часть стала медленно опускаться и коснулась полосы между 2 и 3 РД (ближе к третьей). В таком положении (передом вниз) самолет протянулся по бетону около 300 метров, сбил несколько боковых фонарей осветительной системы и остановился между 3 и 4 РД. Носовая часть оказалась лежащей на грунте, но основная часть самолета все же осталась на полосе.

Пилоты экстренно высадили пассажиров при помощи надувных трапов. Никто, к счастью, не пострадал. Это одна из вероятных причин возникновения аварийной ситуации, истину должна установить компетентная комиссия.

Отмечают, что турецкий Boeing737 до сих пор находится на взлетно-посадочной полосе - технические службы ожидают прибытия оборудования авиакомпании Turkish Airlines из Турции. Это связано стем, что у аэропорта нет специального оборудования, которое везут из Турции, чтобы убрать воздушное судно с полосы. Его уже доставил борт Airbus A321 в аэропорт Херсона. Теперь его перевозят в Одессу. Прибытие ожидается около 15 часов. Говорят, что самолет удастся поднять и переместить на стоянку за несколько часов.

В связи с сложившейся ситуацией, другие рейсы задерживают на вылет и прилет. Отмечают, что аэропорт закрыт для полетов до 18 часов.

Как сообщал "Апостроф", двигатель самолета Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines загорелся после взлета, из-за чего авиалайнер был вынужден вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса.

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