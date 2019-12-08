Совсем другой калибр: появились фото смертельных "подарков" боевиков для ВСУ на Донбассе

Боевики на Донбассе 7 декабря обстреляли позиции украинских военных из управляемых ракет.

Об этом сообщает военный журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Военные с позиций близ Крутой балки под Авдеевкой поделились соответствующими фотографиями для информирования штаба ООС. На снимках изображены фрагменты управляемой ракеты, которая поразила блиндаж бойцов ВСУ.

"Это 9М113 "Конкурс", это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три. И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было. К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение - возможно, это результат неточного информирования", - написал Бутусов и опубликовал фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики так называемой ДНР спустя неделю после гибели передали украинской стороне тело 38-летнего подполковника, бойца спецподразделения СБУ "Альфа" Дмитрия Каплунова.