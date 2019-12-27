Катастрофа самолета в Казахстане: стало известно о серьезной неприятности, настигшей выживших украинцев

Семья украинцев, которой удалось выжить в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, которая произошла в пятницу, 27 декабря, потеряла паспорта.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Консулом Посольства Украины в Казахстане было обеспечено консульское сопровождение дела, предоставлены необходимые консультации пострадавшим гражданам Украины. Сейчас прорабатывается вопрос документирования из-за потери паспортов пострадавшими во время авиакатастрофы", – сказал он.

По его словам, представителю Департамента консульской службы по телефону удалось пообщаться с одним из пострадавших украинцев.

"Пациент сообщил об отсутствии угрозы его жизни и здоровью или нареканий на условия лечения и пребывания в медицинском учреждении, а также об удовлетворительном состоянии здоровья другого украинца, который находится в больнице", – рассказал Погорельцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось аудио переговоров с экипажем самолета, который разбился в Казахтане.

А также были названы фамилии украинцев, которые были на борту самолета, который потерпел катастрофу в Казахстане.

Кроме того, ранее появились подробности биографии украинцев, которым удалось спастись в катастрофе самолета в Казахстане.