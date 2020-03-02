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На Закарпатье полицейский отметился наглой выходкой и стал "героем" парковки, фото

понедельник, 02 марта 2020, 04:15
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На Закарпатье полицейский отличился хамской парковкой прямо у городского отдела полиции в городе Мукачево.

Как пишут местные СМИ, случай был зафиксирован в пятницу 28 февраля, около09:48 часов утра.

По опубликованным в сети кадрам, полицейский припарковал свое авто прямо на пешеходной зоне. При этом водитель не воспользовался парковкой, которая предусмотрена возле полицейского участка.

Как говорят свидетели, машина стояла так как минимум полчаса.

"Людям приходилось обходить авто, а причину именно такой парковки трудно объяснить", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве произошел обвал на очередном мосту. К счастью, во время инцидента никто из пешеходов и других участников движения не пострадал.

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