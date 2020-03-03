Турция нанесла еще один удар по авиации Асада: опубликованы фото и видео

После того, как турецкими военными в ходе операции "Весенний щит" в районе Идлиба был сбит сирийский военный самолет L-39, появилась информация о новых потерях войск Башара Асада.

Про еще один сбитый 3 марта самолет сообщает издание Haaretz.

Известно, что третий самолет сбили на северо-западе Сирии, где в последние дни усилились боевые действия. Первый самолет был сбит 1 марта.

Также стало известно, что при поражении ранее ВВС Турции сирийского самолета экипаж катапультировался, но один пилот погиб. Самолет упал северо-западнее города Мааррат Ан-Нуман.

В сети появилось видео с места крушения.

Также опубликовано видео со спасенным пилотом в расположении войск Асада.

Фото погибшего пилота:

Как сообщал "Апостроф", ранее Турция нанесла удары в Сирии по химическим заводам режима Асада.

Подробнее о военной ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Асад наносит ответный удар: что происходит в Сирии.