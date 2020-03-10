Несут цветы и игрушки: Запорожье всколыхнула трагическая гибель ребенка в парке, фото и видео

На площадку в парке, в Запорожье, где погибла 8-летняя Аня Ждан, люди несут цветы и игрушки.
Об этом сообщает Сегодня.
Кроме того, на месте трагедии появилось фото ребенка с надписью: "Прости нас".
Как рассказал свидетель гибели Ани, Дмитрий, директор парка даже не подошел на место трагедии, хотя стоял в ста метрах от случившегося.
"Спрашивал, что случилось, почему упало. Я говорю, давайте пройдемте, посмотрим. Основание все сгнившее, там вата вместо дерева. Он не захотел проходить смотреть, остался в стороне. Я его попросил убрать вторую конструкцию, потому что она тяжелее и шатается. Ну, потом, без шума, пыли, уберем, сказал он", – рассказал он.
Кроме того, по словам очевидцев, предупреждающих табличек в парке не было. Их, как уверяют люди, повесили уже после трагедии.
Как сообщал "Апостроф", ранее руководство парка "Дубовый гай" в Запорожье, попыталось оправдаться из-за смерти Ани Ждан.