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Несут цветы и игрушки: Запорожье всколыхнула трагическая гибель ребенка в парке, фото и видео

вторник, 10 марта 2020, 16:34
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Фото: Сегодня

На площадку в парке, в Запорожье, где погибла 8-летняя Аня Ждан, люди несут цветы и игрушки.

Об этом сообщает Сегодня.

Кроме того, на месте трагедии появилось фото ребенка с надписью: "Прости нас".

Как рассказал свидетель гибели Ани, Дмитрий, директор парка даже не подошел на место трагедии, хотя стоял в ста метрах от случившегося.

"Спрашивал, что случилось, почему упало. Я говорю, давайте пройдемте, посмотрим. Основание все сгнившее, там вата вместо дерева. Он не захотел проходить смотреть, остался в стороне. Я его попросил убрать вторую конструкцию, потому что она тяжелее и шатается. Ну, потом, без шума, пыли, уберем, сказал он", – рассказал он.

Фото с места гибели Ани Ждан в Запорожье
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Фото с места гибели Ани Ждан в Запорожье
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Фото с места гибели Ани Ждан в Запорожье
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Кроме того, по словам очевидцев, предупреждающих табличек в парке не было. Их, как уверяют люди, повесили уже после трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее руководство парка "Дубовый гай" в Запорожье, попыталось оправдаться из-за смерти Ани Ждан.

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