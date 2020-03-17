RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 27.30
  • НБУ:EUR 29.60
НБУ:USD  27.30
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

13:29
В "Зеонбуд" рассказали о покрытии цифровой сети в Украине: карта
13:20
Леся Никитюк, Сергей Притула и другие знаменитости рассказали, как проходит их карантин Lime
13:05
Любящий и любимый человек: Ванесса Паради трогательно защитила Джонни Деппа в деле против Эмбер Херд Lime
12:48
Джаред Лето вышел из двухнедельной медитации и ахнул от новостей - где вся гречка и туалетная бумага? Lime
11:40
Валерия Харчишина госпитализировали после поездки в Италию: что известно Lime
11:23
Том Хэнкс и его жена вышли из больницы после диагностики коронавируса Lime
11:08
Из-за коронавируса премии "Золотая малина" раздали онлайн - назван худший фильм 2019 года Lime
10:14
Актеры "Игры престолов" и "Мстителей" сообщили о позитивном тесте на коронавирус Lime
09:25
На Волыни таможенника Юрия Терещука обвиняют в мошенничестве - СМИ
07:12
Как приготовить дома настоящий фалафель: рецепт и секреты восточной кухни Lime

16 марта

20:38
Болонка Коко обожает ходить на двух лапках, и если вы устали от новостей о коронавирусе, вам сюда Lime
19:42
Время ярких красок: 8 стильных пальто на весну 2020 - как выбрать и с чем носить Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Какие симптомы и патологии у умерших от коронавируса в Италии: озвучены жуткие данные

вторник, 17 марта 2020, 13:04
переглянути новину українською

В сети опубликовали интересную статистику смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. Так, средний возраст умерших составляет 79,4 года. Это на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов.

По данным медиков, 71,6% умерших - мужчины. Всего известно только о двух случаях смерти людей, которые были младше 40 лет.

Судя по опубликованному графику, после 70 лет летальность значительно увеличивается.

По данным специалистов, решающую роль играет наличие хронических патологий, которые уже были у умерших от инфекции COVID-19.

Так, самые распространенные хронические патологии у умерших:

  • - ишемическая кардиопатия - 37,3%
  • - мерцательная аритмия - 26.5%
  • - перенесенный инсульт - 8,2%
  • - артериальная гипертензия - 76,5%
  • - сахарный диабет - 37,3%
  • - деменция - 4,5%
  • - хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%
  • - рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%
  • - хроническая гепатопатия - 7%
  • - хроническая почечная недостаточность - 17,5%

Также была опубликована статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание:

  • кровохарканье - 4%
  • диарея - 4%
  • одышка - 83%
  • кашель - 45%
  • повышенная температура - 80%

Напомним, что по состоянию на вторник, 17 марта, в Украине зафиксировали семь случаев коронавируса, в трех областях Украины, из них один с летальным исходом.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: