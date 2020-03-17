Какие симптомы и патологии у умерших от коронавируса в Италии: озвучены жуткие данные

В сети опубликовали интересную статистику смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. Так, средний возраст умерших составляет 79,4 года. Это на 15 лет выше, чем в целом у инфицированных коронавирусом пациентов.

По данным медиков, 71,6% умерших - мужчины. Всего известно только о двух случаях смерти людей, которые были младше 40 лет.

Судя по опубликованному графику, после 70 лет летальность значительно увеличивается.

По данным специалистов, решающую роль играет наличие хронических патологий, которые уже были у умерших от инфекции COVID-19.

Так, самые распространенные хронические патологии у умерших:

- ишемическая кардиопатия - 37,3%

- мерцательная аритмия - 26.5%

- перенесенный инсульт - 8,2%

- артериальная гипертензия - 76,5%

- сахарный диабет - 37,3%

- деменция - 4,5%

- хроническая обструктивная болезнь легких - 9,7%

- рак, активный в течение последних 5 лет - 19,4%

- хроническая гепатопатия - 7%

- хроническая почечная недостаточность - 17,5%

Также была опубликована статистика по симптомам, которые сопровождали заболевание:

кровохарканье - 4%

диарея - 4%

одышка - 83%

кашель - 45%

повышенная температура - 80%

Напомним, что по состоянию на вторник, 17 марта, в Украине зафиксировали семь случаев коронавируса, в трех областях Украины, из них один с летальным исходом.