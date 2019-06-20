Гороскоп на завтра: Скорпионов ждет конфликт с партнером, а Козероги будут работать сверхурочно

В этот день стоит максимально избегать любых конфликтов. Хотите знать, что вас ждет 21 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет добиться успеха, кого ждет встреча с недоброжелателем, а кто будет допускать ошибки.

Овен

Вы сможете добиться желаемого успеха. Но только в том случае, если определитесь со своими планами и идеями. Не стоит спешить, особенно в рабочих делах. Сейчас важно продумывать все до мелочей, чтобы не пришлось долго исправлять свои же ошибки.

Телец

В этот период вы можете понять, что многие ваши неудачи приносит конкретный человек. Кто-то в вашем окружении пытается сбивать вас с верного пути. Поговорите с этим человеком, чтобы вывести его на чистую воду. И не давайте волю эмоциям.

Близнецы

Все будет даваться вам настолько легко, что вы можете потерять бдительность. Не забывайте об осторожности, иначе наделаете немало ошибок. Исправить их получится не сразу, поэтому гораздо лучше их предотвратить.

Рак

Вы можете рассчитывать на изменение служебного положения. Это хорошее время для планирования повышения или старта нового проекта. Если вы боитесь говорить с начальством, подготовьте свою речь заранее. Так вы сможете задать все важные вопросы.

Лев

Разобраться с проблемами вам будет мешать собственная неуверенность в своих силах. Особенно активно это будет проявляться в первой половине дня. Не поддавайтесь перепадам настроения, чтобы удержаться на плаву и закончить дела.

Дева

Вас ждет непростой день. Вероятно, вам придется спорить с руководством, это принесет сильный дискомфорт. Также вам ни в коем случае нельзя срываться и позволять себе действовать эмоционально. Только спокойствие может помочь вам достичь результата.

Весы

Вам будет непросто принять верное решение. Стоит обратиться за помощью или советом к людям, которым вы точно можете доверять. Коммуникативные навыки сейчас будут на высоте, используйте их, чтобы расположить к себе ваше окружение.

Скорпион

День будет спокойным во всех сферах, кроме любовной. Вы можете оказаться в конфронтации с близким человеком. В споре постарайтесь не занимать оборонительную позицию. Гораздо правильнее будет выслушать все претензии и сделать выводы.

Стрелец

В этот день вам стоит провести как можно большее количество переговоров, особенно деловых. Сейчас люди будут расположены к вам гораздо сильнее, чем обычно. Также в это время можно начать заниматься крупными домашними делами.

Козерог

Вам придется немало поработать. Возможно, вас даже ждет сильная переработка. Но не спешите расстраиваться, ведь новые знания и опыт окажутся очень полезными в будущем. Не забывайте, что новые задачи всегда нужно начинать с осторожностью.

Водолей

Сейчас не стоит доверять советам посторонних людей. Если вам нужен чей-то совет, лучше поговорите с тем, в ком вы однозначно уверены. На пути к цели могут возникнуть препятствия, которые будет непросто обойти самостоятельно.

Рыбы

Все важные дела лучше запланировать на первую половину дня. К вечеру постарайтесь максимально отвлечься от работы, так как вам сейчас нужно накопить силы. Совсем скоро вам придется столкнуться с непростым выбором.

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