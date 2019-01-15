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В Киеве авто снесло машину на обочине и влетело в дерево: фото и видео ДТП

вторник, 15 января 2019, 12:16

Во вторник, 15 января, в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент случился по адресу улица Демеевская, 51 около 09:00. В аварию попали автомобили марки Hyundai, Citroen и Chevrolet. Из-за разворачивающегося Hyundai водитель Citroen влетел в дерево, сбив стоящий на обочине Chevrolet.

"По данным полиции, аварийную ситуацию создал автомобиль Hyundai, который разворачивался на улице Демеевской. Пытаясь избежать аварии, водитель Citroen вырулил на обочину, где стоял Chevrolet. Однако он не справился с управлением и влетел в дерево, предварительно, ударив машину на обочине", - говорится в сообщении.

Позже стало известно, что водитель Chevrolet получил незначительную травму ноги. Его госпитализировали в больницу. У автомобиля Citroen сильно повреждена передняя часть, но водитель не пострадал. У Hyundai нет сильных повреждений.

На месте происшествия работал наряд полиции и карета скорой помощи. Детали аварии устанавливают правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в Винницкой области произошла масштабная авария, в которой пострадали четыре человека. А в Киеве около торгового центра "Дарница" произошла авария с участием трех машин. Также в столице произошло ДТП с участием фуры, которая перекрыла движения на дороге.

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Маланка на Софийской площади в Киеве

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