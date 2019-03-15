Убийство сотрудника АП в Киеве: стало известно решение суда по подозреваемому, фото

15 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал гражданина Армении, которого подозревают в нападении на работника Администрации президента Александра Бухтатого.

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в Facebook, 25-летнего иностранца взяли под стражу на два месяца без права внесения залога.

Подозреваемому в нападении вменяют ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению).

Правоохранители устанавливают личность второго нападавшего.

Напомним, что тело сотрудника Администрации президента было обнаружено утром 14 марта на улице Багговутовской в Киеве.

Как ранее сообщал "Апостроф", убитому в Киеве работнику Администрации Президента Александру Бухтатому было 46 лет, у него остались супруга и сын.