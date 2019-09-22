В Киеве поймали пьяного водителя, который хотел "испытать" пешеходный мост: фото

В Киеве задержали смельчака на электромопеде, который попытался проверить на прочность пешеходный мост.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram, публикуя фото с места инцидента.

"Утром пьяный водитель электромопеда решил похвастаться и проехаться по новому пешеходному мосту", - говорится в сообщении.

К счастью, лихача задержали сотрудники полиции.

"Оказалось, что водительского удостоверения у пьяного водителя также не было. И от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения отказался", - добавляют активисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на новый велопешеходный мост в Киеве.

Также в Киеве поймали очередного "героя", пытавшегося заехать на пешеходный мост.