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В Киеве поймали пьяного водителя, который хотел "испытать" пешеходный мост: фото

воскресенье, 22 сентября 2019, 16:54
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В Киеве задержали смельчака на электромопеде, который попытался проверить на прочность пешеходный мост.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram, публикуя фото с места инцидента.

"Утром пьяный водитель электромопеда решил похвастаться и проехаться по новому пешеходному мосту", - говорится в сообщении.

К счастью, лихача задержали сотрудники полиции.

"Оказалось, что водительского удостоверения у пьяного водителя также не было. И от прохождения теста на состояние алкогольного опьянения отказался", - добавляют активисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", патрульные полицейские установили личность владельца авто, которое въехало на новый велопешеходный мост в Киеве.

Также в Киеве поймали очередного "героя", пытавшегося заехать на пешеходный мост.

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