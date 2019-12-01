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Почему не на велосипедах? Сеть взбудоражило свежее видео с кортежем в Киеве

воскресенье, 01 декабря 2019, 11:37
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В центре Киева на одной из улиц заметили кортеж, что возмутило жителей столицы.

Об этом сообщает политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

"Зеленский обещал, что кортежей не будет. Что за кавалькада тогда с перекрытием улиц? Снято 1 декабря в 11:00 на углу Толстого и Жилянской", - написал он.

Однако отметим, что также точно неизвестно, кому именно принадлежит кортеж.

Как сообщал "Апостроф", в связи с визитом в Украину главы Сейма Литовской республики Виктораса Пранцкетиса в центре столицы ограничили движение, что вызвало возмущение у жителей Киева.

А в октябре огромная пробка образовалась на перекрестке улиц Омеляновича и Павленко в городе Киеве, вероятно, из-за приезда в столицу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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